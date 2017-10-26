Москвичей предупредили об опасности на дорогах

Московский Центр организации дорожного движения попросил автовладельцев быть внимательнее на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения обстановки на дорогах. "Также по возможности рекомендуем для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом", – цитирует сетевое издание m24.ru сообщение Главного контрольного управления столицы. Проблемы могут возникнуть из-за погодных условий. В городе идет небольшой снег, существует риск образования гололедицы. Согласно прогнозам, в вечерний час пик заторы могут достигнуть девяти баллов.
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