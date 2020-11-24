Видео с пьяной белкой стало сенсацией

Ролик со зверьком сняли очевидцы. Американка Кейтлин Морлок рассказала, что перебирала продукты в холодильнике и нашла старый пакет с фруктами. Она не стала их выбрасывать, а положила пару плодов в миску для своего домашнего поросенка Гамлета. Всех груш он не съел, оставив часть на улице под столом. Фрукт нашла белка. Кейтлин выложила оставшиеся груши в миску и выставила перед домом.
На следующий день грызун вернулся и стал странно себя вести. По словам женщины, пока белка ела, ее заносило назад. Тогда американка поняла, что зверек опьянел от забродивших плодов. Автор взорвавшего Сеть ролика уточнила, что на следующий день белка, к счастью, пришла в себя.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Заниматься любовью при ребенке