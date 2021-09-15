Россиян предупредили об уловках мошенников в "Телеграме"

Специалисты предупредили российских граждан о том, что в мессенджере "Телеграм" активно используют популярный способ мошенничества — фишинг. Злоумышленники прикрываются при этом банковскими брендами.
На широкую аудиторию мошенники выходят с помощью рекламных постов. Дело в том, что сайты не отвечают за размещение рекламной информации. Эксперты призвали граждан быть более бдительными, передает телеканал "360".
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