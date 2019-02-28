Израиль столкнулся с проблемами на Луне

Израильский лунный зонд Beresheet не смог совершить запланированный маневр из-за технических проблем, передает телеканал "360". В ходе подготовительной фазы бортовой компьютер аппарата неожиданно перезагрузился. Сейчас инженеры компании пытаются понять, что произошло. Также выяснилось, что звездные датчики зонда слишком чувствительны к солнечному свету. Однако все остальные системы работают успешно. Специалисты надеются, что со второй попытки отправить аппарат на поверхность Луны все же получится.
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