Появились уникальные кадры северного полюса Солнца

Американские астрономы собрали воедино все имеющиеся данные о северном полюсе Солнца и с помощью снимков воссоздали его внешний вид, передает Пятый канал. Почти все исследовательские зонды наблюдали звезду на низких широтах, поэтому полноценного кадра с этого ракурса до сих пор не было. Ученые уверены, что наблюдение за полюсами Солнца поможет пролить свет на многие явления. В 2020 году должен состояться запуск миссии Solar Orbiter, который должен облегчить эту задачу.