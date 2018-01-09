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Hi-tech

В мозге людей обнаружили Wi-Fi

Фото: Dni.Ru
Ученые из Шеффилдского университета (Великобритания) заявили, что нашли в мозге человека беспроводной "сканер" эмоций. Его принцип действия похож на связь Wi-Fi.
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Специалисты отмечают, что с помощью этого особого вида взаимодействия люди контактируют друг с другом, делятся эмоциями и переживаниями. По мнению исследователей, эти волновые процессы в головном мозге изучают поведение и социальную активность окружающей среды и людей, формируя представления о другом человеке.

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При совпадении активности волн внутри человеческого мозга люди способны не только "общаться на одной волне", но и в организованных группах посещать определенные музыкальные концерты или религиозные собрания, сообщает Life.ru. Примечательно, что именно этот вид беспроводной мозговой связи помогает игрокам. Они быстро анализируют поведение оппонентов, их мозг "выдает" команды на определенные действия, связанные с игрой.

При этом ученые считают, что наиболее интересна групповая мозговая активность. Ведь именно благодаря этому феномену возникают различные группы по интересам. Таким образом, человеческий мозг остается на сегодняшний день самым перспективным предметом для изучения, и специалисты по всему миру продолжают открывать новые удивительные особенности его работы.

Автор: Людмила Фоканова9 января 2018, 12:34

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