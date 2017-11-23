Человечеству предрекли смерть от искусственного интеллекта

Американский инженер и предприниматель Илон Маск рассказал о том, каким он видит будущее человеческой расы. По словам главы компании Tesla, в ближайшее десятилетие может произойти "восстание машин".

"Полагаю, что искусственный интеллект рано или поздно прикончит всех нас", – заявил Маск в интервью The Next Web. По словам программиста, усилия людей по обеспечению своей безопасности имеют всего 5-10% шансов на успех.

Как отмечает издание, Маск не первый раз заявляет о том, что компьютеры могут быть опасны для человечества, так как "победить их невозможно". "Риск, что случится что-то опасное, растет с каждым годом. Это произойдет в ближайшие пять, максимум десять лет", – сказал предприниматель еще в 2014 году.

По мнению Маска, единственный способ одержать победу в борьбе с искусственным интеллектом – стать его союзником. "Суть ситуации с искусственным разумом заключается в том, что, по сравнению с ним, мы словно домашние животные", – подчеркнул в одном из интервью инженер. Предприниматель уверен, что "сотрудничать" с компьютерами можно только с помощью внедрения в человеческий мозг специальных имплантатов.

В последнее время эксперты все чаще говорят о том, что сверхумные машины в скором времени могут обернуться против человечества. Ранее о смертельной опасности секс-кукол заявил специалист в области кибербезопасности Ник Паттерсон.

Как объяснил программист, современные роботы "для взрослых" становятся все более совершенными и умными. Чем они больше похожи на человека, тем потенциально большее удовольствие могут доставить владельцу.

Однако у высокотехнологичных секс-игрушек с высоким уровнем искусственного интеллекта есть и опасная сторона. По словам Паттерсона, подобные устройства подключены к интернету, и их могут взломать хакеры. Получив доступ к такой игрушке, киберпреступники могут заставить ее делать что угодно, так как получают полный контроль над всеми частями ее тела.