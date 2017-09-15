В России создают технологии для считывания мыслей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о начале работы над аппаратом для чтения мыслей. Также российские инженеры ищут возможность сопряжения человеческого мозга с компьютером.

Если российские инженеры справятся с полученным от Минздрава заданием, Россия получит уникальный прибор, который, без преувеличения, будет способен читать человеческие мысли. Как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, фактически технология позволит проводить телепатические сеансы, сообщает "Экономика сегодня".

По словам Скворцовой, разработчикам предстоит освоить технологию связи "мозг-компьютер". Глава ведомства добавила, что над сложным заданием в России работают две команды, причем у каждой свой подход к решению поставленной задачи. Так, одна группа ищет возможность установления связи между мозгом и компьютером при условиях абсолютно ясного человеческого сознания, вторая пытается скоммутировать устройство с человеком в любом состоянии.

До нынешнего момента в России вопросом чтения мыслей были озабочены только экстрасенсы, но и те при тщательной проверке не смогли доказать свое мастерство. Так, российский актер Михаил Пореченков, работавший ведущим нескольких сезонов "Битвы экстрасенсов", устраивал проверки звездам шоу. Все без исключения ясновидящие потерпели фиаско. По словам Пореченкова, ни один человек, заявлявший, что имеет сверхспособности, не справился с его испытанием – сообщали ранее Dni.Ru. В свое время Катя Гордон тоже предложила миллион за какое-нибудь чудо, совершенное на ее глазах и зафиксированное на видео. И снова ни один экстрасенс этих денег не получил.