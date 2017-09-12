В работе сервисов Google произошел сбой

Компания Google сообщила о проблемах в работе некоторых своих сервисов, передает "Газета.ru". Пользователи жаловались на ошибки подключения, а также медленную работу некоторых продуктов. В частности, трудности коснулись почты Gmail, календаря Google, "Google Диска" и "Документов и таблиц". Сбои в работе специалистам удалось устранить.