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Ученые обнаружили планету из "пенопласта"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Jun
Американские астрономы обнаружили в космосе планету, поверхность которой по своим качествам не уступает пенопласту. "Раздутое" небесное тело весит в пять раз меньше, чем Юпитер, но при этом на 40% больше его по объему.
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По словам ученых, плотность материи внешней оболочки KELT-11b составляет 0,09 грамма на кубических сантиметр. Отметим, что такие показатели сопоставимы с характеристиками пенопласта – его плотность составляет 0,05 грамма на кубический сантиметр. По словам исследователей, они крайне заинтересованы в том, чтобы определить химический состав планеты-гиганта.

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Астрономы предположили, что небесное тело могло "раздуться" из-за чрезмерной близости к звезде HD 93396. Благодаря обильно выделяемой энергии атмосфера KELT-11b раскалилась до 1126 градусов, передает РИА "ФАН" со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи сообщили, что они собираются продолжить наблюдение за загадочной планетой из "пенопласта". Ученые планируют тестировать на KELT-11b способы оценки обитаемости различных планет, которые считаются неудобными для изучения из-за их толщины и состава.

Напомним, в марте 2017 года астрономы обнаружили в космосе пригодный для жизни "ад". Вокруг звезды Глизе 581С вращается скалистая планета, условия жизни на которой тяжелые, но не смертельные. На одной стороне карлика вечно царит день, на другой – ночь. Отметим, что в светлой части небесного тела настолько жарко, что жить на нем людям пришлось бы в вечной темноте.

Автор: Олег Шивалов16 мая 2017, 15:00

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