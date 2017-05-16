Ученые обнаружили планету из "пенопласта"
По словам ученых, плотность материи внешней оболочки KELT-11b составляет 0,09 грамма на кубических сантиметр. Отметим, что такие показатели сопоставимы с характеристиками пенопласта – его плотность составляет 0,05 грамма на кубический сантиметр. По словам исследователей, они крайне заинтересованы в том, чтобы определить химический состав планеты-гиганта.
Астрономы предположили, что небесное тело могло "раздуться" из-за чрезмерной близости к звезде HD 93396. Благодаря обильно выделяемой энергии атмосфера KELT-11b раскалилась до 1126 градусов, передает РИА "ФАН" со ссылкой на РИА Новости.
Исследователи сообщили, что они собираются продолжить наблюдение за загадочной планетой из "пенопласта". Ученые планируют тестировать на KELT-11b способы оценки обитаемости различных планет, которые считаются неудобными для изучения из-за их толщины и состава.
@rianru и за что получают деньги учёные!?Что даст нам эта планета?Пенопласт будем там добывать?)))— Rossia Vpered (@VperedRossia) 16 мая 2017 г.
Напомним, в марте 2017 года астрономы обнаружили в космосе пригодный для жизни "ад". Вокруг звезды Глизе 581С вращается скалистая планета, условия жизни на которой тяжелые, но не смертельные. На одной стороне карлика вечно царит день, на другой – ночь. Отметим, что в светлой части небесного тела настолько жарко, что жить на нем людям пришлось бы в вечной темноте.
Моя любовь - Глизе 581с pic.twitter.com/pbYAQWL30b— СЛАБОYМНАЯ РЕДИSОЧКА (@besit_besit) 28 апреля 2013 г.
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