В России рухнули цены на iPhone 7

iPhone 7 за последние три месяца заметно подешевел. За этот период цены на смартфон упали на 17%.

Раньше iPhone 7 с 32 гигабайтами встроенной памяти можно было купить в розницу за 50150 рублей. Однако уже в 2017 году смартфон продается в магазинах по цене от 41500 рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Отметим, что за эту сумму магазины предлагают официальные модели iPhone 7, а не их подделки. Издание напоминает о необходимости проверять смартфон на наличие сертификации РСТ/ЕАС, чтобы из-за недосмотра не лишиться гарантии от производителя.

В декабре стало известно, что iPhone 7 Plus с начала продаж стал дешевле на десять тысяч рублей. В сентябре модель с 32 гигабайтами памяти можно было купить за 67990 рублей. Спустя несколько месяцев ряд магазинов начали продавать смартфон за 51390 рублей.

Цены на флагманские устройства также снизила и компания Xiaomi. Например, модель Mi5s резко упала в цене – до нового года она продавалась за 31 тысячу рублей, а теперь ее можно приобрести за 19 тысяч рублей.

Напомним, 18 января 45-летняя женщина приобрела на Avito за 42 тысячи рублей муляж iPhone 7. Жертва преступника не заметила подмены смартфона и заплатила за него. Продавец быстро скрылся с места преступления. По указанному на сайте номеру телефона более никто не отвечал. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Кража", сообщает Life.ru.