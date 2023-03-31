"И публика пошла": Тереза Дурова заманила народ в театр секретным приемом

Худрук "Театра Терезы Дуровой" использовала гениальную хитрость.

Народная артистка России Тереза Дурова знает, почему люди любят театр и готовы приходить в него постоянно. По ее словам, если постановка вышла профессиональной и качественной, а актеры играют с полной отдачей для зрителя, то это и есть секрет успеха.

Однако, как пишет телеканал "360", звезда применяет и другие искусные методы, чтобы "Театр Терезы Дуровой" процветал и радовал аудиторию. Однажды она начала использовать секретный прием — открытые двери фойе. Посетители проходили билетный контроль не у входной двери, а в зале. Таким образом, они не стояли в ожидании на улице, а сразу входили в здание, раздевались в гардеробе и пили кофе.

"И публика пошла", — с гордостью отметила артистка. Проявив уважение к ценности человеческого времени, Тереза Дурова не только получила массу хвалебных отзывов, но и заманила народ к себе через "сарафанное радио". Уже через пару дней Москва говорила о том, что есть театр, где не нужно показывать билет при входе.