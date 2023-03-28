Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз

Премьерный спектакль "Собака на сене" покажут под открытым небом.

Пятый фестиваль "Фабрика Станиславского" откроется 31 мая и пройдет 11 дней. Жителей и гостей Москвы, а также Московской области приглашают посмотреть на творчество столичных и региональных театров.

В рамках культурного мероприятия обещают устроить мастер-классы для студентов театральных учреждений из разных городов России — от Самары до Лесосибирска. Им предлагают отточить профессиональное мастерство на практических занятиях. Между тем планируется конкурс, в рамках которого определятся лучшие актеры и ансамбли.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", под конец фестиваля "Фабрика Станиславского" в начале июня пройдет импровизационная игра-соревнование. Так что все, для кого театр — это не просто слова, смогут в полной мере окунуться в атмосферу прекрасного.