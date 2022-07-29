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Спорт
Бизнесмен Павел Петриков: Подрядчиков для строительства сквош-клубов можно пересчитать по пальцам одной руки

Бизнесмен Павел Петриков: Подрядчиков для строительства сквош-клубов можно пересчитать по пальцам одной руки

Сквош – схожая с теннисом игра, которая пришла в нашу страну только в начале 1990-х. Совладелец спортклубов City Squash Павел Петриков рассказал в интервью "Дни.ру" о перспективах этого вида спорта в России.
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Павел, как пришли к решению развивать именно сквош – не самый популярный вид в нашей стране?

У меня было собственное интернет-агентство по разработке и продвижению сайтов. Чуть позже я занимался выводом на рынок нового продукта – сайта-агрегатора Findsport. Концепция представляла собой некий Booking для спортсменов – зашел на сайт, выставил нужные параметры и быстро подобрал площадку, а потом онлайн забронировал. Постепенно в агрегатор добавляли все больше разных видов спорта и площадок.

Дошло дело и до сквоша, оказалось, что в этом виде спорта огромный спрос, площадок на всех желающих не хватает. Это меня впечатлило – это была ниша, открывавшая отличные перспективы при правильном подходе. В 2016 году предоставилась хорошая возможность реализации этой идеи, я продал бизнес и вложил деньги в это направление.

Насколько быстро удалось открыться?

В 2017 году после четырех месяцев строительства открылось три корта у метро "Ленинский проспект", и благодаря удачному маркетингу, а также эффекту "сарафанного радио", который мы активно стимулировали, быстро набрали посетителей.

Через полгода случилась неприятная история – собственник земли задумал жилое строительство и попросил всех арендаторов "на выход с вещами". Это было катастрофой – конструкция корта такова, что если его разобрать, то можно просто выбросить на свалку и делать новый. Мы ждали до последнего и дождались – у собственника начались финансовые проблемы, и застройку отложили на неопределенное время.

Стало понятно, что риск никуда не ушел и поэтому я решил открыть второй клуб при более надежных условиях. Много месяцев искал подходящее помещение с удобной локацией, в итоге выбрали территорию у метро "Сокол", там сделали ремонт и построили во втором клубе к началу 2019 года уже шесть кортов. К лету 2021 года, поскольку оба наших объекта были заполнены полностью, дополнительно открылось на "Соколе" еще три корта. Оба клуба окупились чуть более чем за три года.

Павел Петриков. Фото: из личного архива

Насколько перспективно открытие клубов за пределами Москвы?

Хотелось бы, конечно, со временем зайти и в регионы, мы рассматривали этот вариант еще до пандемии. Но тут есть естественные ограничения за счет специфики самого вида спорта. Сквош пока за пределами Москвы и Петербурга мало известен, особенно это касается небольших городов. Если туда и зайти, то первые несколько лет точно будешь работать в минус, пока более-менее не раскрутишь сквош среди потенциальных клиентов.

К тому же подрядчиков, которые могут построить площадку нужного уровня, можно посчитать по пальцам одной руки, их услуги для регионов довольно чувствительны по цене. А попытка сэкономить может выйти боком и привести к дополнительным затратам. Объясню на нашем примере.

Для ремонта во втором клубе наняли "частника", заключили договор гражданско-правового характера. Как выяснилось потом, для укладки плитки он набрал ребят из Таджикистана без разрешения на работу. Когда стройка уже заканчивалась, внезапно появились сотрудники миграционной службы с проверкой. По итогу нам назначили крупный штраф на 1,2 миллиона рублей – ведь подрядчик, нанявший мигрантов, был частным лицом, и вся ответственность упала на нас.

Долго судились, но по закону, хоть мы и не были фактически виноваты, пришлось оплатить штраф и услуги юриста. С учетом всех этих затрат и расходов на строительство вышло дороже, чем если бы мы наняли топового подрядчика, который сделал бы все "под ключ". После этого с физлицами мы не работаем – только ИП или ООО, все оплаты строго по безналичному расчёту.

Другая история, стоившая нам денег. Из-за некачественного монтажа во втором клубе вздулись полы. Конструкция не соответствовала нормативам, поэтому при перепадах влажности покрытие начало деформироваться, нормально поиграть на нем было невозможно. Подрядчик долго и нудно что-то пытался переделать, чтобы от нас отвязаться, но это не помогло, нужно было перекладывать пол заново, чего он делать не захотел. Так как договор с ним мы должным образом не проверили, судиться с подрядчиком было бесполезно, пришлось потратить 2,8 миллиона рублей из собственных средств и смонтировать новые полы с другим подрядчиком.

Отмечу, что основное препятствие для масштабирования в нашем бизнесе – это поиск подходящих помещений. За пределами промзон сложно найти здание, которое и отвечало бы параметрам кортов для сквоша, и одновременно имело хорошую транспортную доступность для посетителей.

Именно поэтому направление франшизы я не рассматриваю – нет уверенности, что франчайзи сможет гарантировать уровень, соответствующий бренду City Squash. Если представится удачная экономическая конъюнктура, чтобы открыться в других городах, то делать это моя сеть будет самостоятельно.

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Павел Петриков. Фото: из личного архива
Автор: 29 июля 2022, 12:20

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