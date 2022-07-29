Бизнесмен Павел Петриков: Подрядчиков для строительства сквош-клубов можно пересчитать по пальцам одной руки

Сквош – схожая с теннисом игра, которая пришла в нашу страну только в начале 1990-х. Совладелец спортклубов City Squash Павел Петриков рассказал в интервью "Дни.ру" о перспективах этого вида спорта в России.

Павел, как пришли к решению развивать именно сквош – не самый популярный вид в нашей стране?

У меня было собственное интернет-агентство по разработке и продвижению сайтов. Чуть позже я занимался выводом на рынок нового продукта – сайта-агрегатора Findsport. Концепция представляла собой некий Booking для спортсменов – зашел на сайт, выставил нужные параметры и быстро подобрал площадку, а потом онлайн забронировал. Постепенно в агрегатор добавляли все больше разных видов спорта и площадок.

Дошло дело и до сквоша, оказалось, что в этом виде спорта огромный спрос, площадок на всех желающих не хватает. Это меня впечатлило – это была ниша, открывавшая отличные перспективы при правильном подходе. В 2016 году предоставилась хорошая возможность реализации этой идеи, я продал бизнес и вложил деньги в это направление.

Насколько быстро удалось открыться?

В 2017 году после четырех месяцев строительства открылось три корта у метро "Ленинский проспект", и благодаря удачному маркетингу, а также эффекту "сарафанного радио", который мы активно стимулировали, быстро набрали посетителей.

Через полгода случилась неприятная история – собственник земли задумал жилое строительство и попросил всех арендаторов "на выход с вещами". Это было катастрофой – конструкция корта такова, что если его разобрать, то можно просто выбросить на свалку и делать новый. Мы ждали до последнего и дождались – у собственника начались финансовые проблемы, и застройку отложили на неопределенное время.

Стало понятно, что риск никуда не ушел и поэтому я решил открыть второй клуб при более надежных условиях. Много месяцев искал подходящее помещение с удобной локацией, в итоге выбрали территорию у метро "Сокол", там сделали ремонт и построили во втором клубе к началу 2019 года уже шесть кортов. К лету 2021 года, поскольку оба наших объекта были заполнены полностью, дополнительно открылось на "Соколе" еще три корта. Оба клуба окупились чуть более чем за три года.

Насколько перспективно открытие клубов за пределами Москвы?

Хотелось бы, конечно, со временем зайти и в регионы, мы рассматривали этот вариант еще до пандемии. Но тут есть естественные ограничения за счет специфики самого вида спорта. Сквош пока за пределами Москвы и Петербурга мало известен, особенно это касается небольших городов. Если туда и зайти, то первые несколько лет точно будешь работать в минус, пока более-менее не раскрутишь сквош среди потенциальных клиентов.

К тому же подрядчиков, которые могут построить площадку нужного уровня, можно посчитать по пальцам одной руки, их услуги для регионов довольно чувствительны по цене. А попытка сэкономить может выйти боком и привести к дополнительным затратам. Объясню на нашем примере.

Для ремонта во втором клубе наняли "частника", заключили договор гражданско-правового характера. Как выяснилось потом, для укладки плитки он набрал ребят из Таджикистана без разрешения на работу. Когда стройка уже заканчивалась, внезапно появились сотрудники миграционной службы с проверкой. По итогу нам назначили крупный штраф на 1,2 миллиона рублей – ведь подрядчик, нанявший мигрантов, был частным лицом, и вся ответственность упала на нас.

Долго судились, но по закону, хоть мы и не были фактически виноваты, пришлось оплатить штраф и услуги юриста. С учетом всех этих затрат и расходов на строительство вышло дороже, чем если бы мы наняли топового подрядчика, который сделал бы все "под ключ". После этого с физлицами мы не работаем – только ИП или ООО, все оплаты строго по безналичному расчёту.

Другая история, стоившая нам денег. Из-за некачественного монтажа во втором клубе вздулись полы. Конструкция не соответствовала нормативам, поэтому при перепадах влажности покрытие начало деформироваться, нормально поиграть на нем было невозможно. Подрядчик долго и нудно что-то пытался переделать, чтобы от нас отвязаться, но это не помогло, нужно было перекладывать пол заново, чего он делать не захотел. Так как договор с ним мы должным образом не проверили, судиться с подрядчиком было бесполезно, пришлось потратить 2,8 миллиона рублей из собственных средств и смонтировать новые полы с другим подрядчиком.

Отмечу, что основное препятствие для масштабирования в нашем бизнесе – это поиск подходящих помещений. За пределами промзон сложно найти здание, которое и отвечало бы параметрам кортов для сквоша, и одновременно имело хорошую транспортную доступность для посетителей.

Именно поэтому направление франшизы я не рассматриваю – нет уверенности, что франчайзи сможет гарантировать уровень, соответствующий бренду City Squash. Если представится удачная экономическая конъюнктура, чтобы открыться в других городах, то делать это моя сеть будет самостоятельно.