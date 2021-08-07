Борец Садулаев добыл для России 19-е золото на Олимпиаде в Токио

Абдулрашид Садулаев в соревнованиях по вольной борьбе взял первое место на Олимпийских играх в Токио. Россиянин стал двукратным чемпионом.
В финале турнира в весовой категории до 97 килограммов борец одолел американца Кайла Снайдера со счетом 6-3. Победа Садулаева принесла России 19-ю золотую медаль.
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