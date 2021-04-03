Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике

Российское спортивное сообщество скорбит в связи с трагическим известием. В прессе появились данные о том, что скончался заслуженный тренер России Евгений Загорулько.
Известно, что спортивный деятель не дожил до своего 79-летия. Стоит отметить, что недавно Загорулько увезли в медицинского учреждение. Он страдал от онкологического заболевания, а также от коронавируса.
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