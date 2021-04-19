Умер заслуженный мастер спорта по хоккею

Российское спортивное сообщество потерпело ощутимую потерю. Ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов.
По данным RT, прославленный деятель не дожил до своего 98-летия. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Виктора Григорьевича, сообщает Пятый канал.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Натуся обрила яйца
Религия и вера.
Почему бы и нет
Надо ли пороть детей?
Смена религии
давно на электрический стул не сажали
хочешь убить врага, раскручивай его везде
Новости с юга