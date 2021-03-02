Бывший тренер "Спартака" попал в реанимацию

Заслуженного тренера РСФСР по футболу Олега Романцева, некогда занимавшегося подготовкой команды "Спартак", доставили в больницу с инфарктом, передает телеканал "360". Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Заслуженного тренера РСФСР по футболу Олега Романцева, некогда занимавшегося подготовкой команды "Спартак", доставили в больницу с инфарктом, передает телеканал "360". Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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