Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Российская фигуристка Камила Валиева достигла потрясающих успехов на соревнованиях "Финляндия Трофи 2021".

15-летняя спортсменка Камила Валиева показала грандиозные результаты на чемпионате, который проходил в финском городе Эспоо с 7 по 10 октября 2021 года. Для фигуристки это были первые в жизни международные соревнования среди взрослых. Подопечная Этери Тутберидзе обновила сразу два мировых рекорда — по баллам за произвольную программу (174.31) и по баллам в итоговой сумме (249.24).

ПО ТЕМЕ Милохину дали пощечину после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном

Камила Валиева прокомментировала свою головокружительную победу на "Финляндия Трофи 2021". В интервью звезда признала, что ей есть куда расти, упомянув про падение во время выполнения тройного акселя. В целом она довольна, что не растерялась и продолжила выступать после промаха, как было задумано. Спортсменка полагает, что ей не хватило уверенности, чтобы откатать всю программу идеально. Теперь у нее есть цель — заниматься усерднее, чтобы усовершенствовать мастерство.

Фигуристка поделилась, чем займется после возвращения в Москву. "Когда вернусь, продолжу тренировать свои программы, чтобы они были отточены на 100 процентов. И буду настраиваться морально и психологически на следующий старт", — объявила Камила Валиева. Сейчас девушку одолевает некий прессинг, так как она впервые выступила в спортивном поединке во взрослом сезоне.