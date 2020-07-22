Скончался легендарный советский хоккеист Александр Гусев

Стало известно о смерти легендарного отечественного хоккеиста Александра Гусева. Деятель советского спорта не дожил до своего 75-летия.
Стоит отметить, что наряду с Харламовым Гусев считается одним из самых выдающихся игроков в команде ЦСКА. Он неоднократно входил в список лучших игроков страны.
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