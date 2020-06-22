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Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)

Член сборной России по волейболу Александр Кимеров напал на автомобилиста в Москве. Видеозапись инцидента распространилась в Сети.
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Происшествие случилось днем 22 июня. На улице Татьянин Парк каршеринговый автомобиль подрезал машину, за рулем которой сидел 23-летний спортсмен. Александр Кимеров догнал обидчика и в порыве гнева ударил его автомобиль.

Как сообщает Пятый канал, спортсмен обогнал мужчину, выскочил из машины, снес наружное стекло и повредил дверь транспортного средства. Потерпевший смог самостоятельно покинуть место происшествия и написал заявление в полицию.

Представители клуба "Факел", за который играет Кимеров, уже знают о случившемся. В интервью изданию Sport24 они сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента. Ждет ли спортсмена наказание, неизвестно.

Журналисты выяснили, что волейболист не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. У Кимерова нашли 71 штраф за нарушение правил дорожного движения. Спортсмен обязан выплатить около 54 тысяч рублей.

Автор: 22 июня 2020, 16:36 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник

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