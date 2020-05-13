Знаменитый российский хоккеист стал участником смертельного ДТП

Нападающий ХК "Северсталь" Егор Морозов стал участником смертельного ДТП. По словам агента спортсмена, хоккеист сбил велосипедиста.
Обнародованная информация гласит, что Морозов не видел человека, на которого совершил наезд, из-за плохого освещения. По данному делу проводятся следственные действия, пишет RT.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?