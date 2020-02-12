Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Фигуристка Ксения Столбова объявила об уходе из большого спорта. Она уточнила, что уже подписала все необходимые документы о выходе из состава сборной России.
"Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России", – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Столбова выступала в парном катании. В 2014 году спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в командных соревнованиях.
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