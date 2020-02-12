Устроивший дебош Емельяненко пообещал бросить пить

Российский боец Александр Емельяненко поспорил с главой клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что сможет отказаться от алкоголя на целый год. В случае нарушения договора спортсмен отдаст свой автомобиль.
"Мы знаем, что Александр – человек слова, и уверены, что он сдержит обещание", – приводит сообщение клуба RT. Представители "Ахмата" также выразили надежду, что боец сможет скоро порадовать болельщиков новыми победами.
Напомним, Александр Емельяненко не раз привлекался к ответственности за хулиганство. Так, в конце января бойца задержали после пьяного дебоша в поселке Супсех. Россиянина приговорили к семи суткам ареста, передает РИА ФАН.
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