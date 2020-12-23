По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой

Спортсменка долго скрывала беременность. Лишь за пару месяцев до родов она призналась подписчикам своего интсаграм-аккаунта, что в скором времени станет мамой. Девушка отметила, что наслаждается своим положением и с нетерпением ждет встречи с малышом.
23 декабря агент сообщила, что Анна Погорилая родила дочь. "Стала мамочкой, все хорошо", – отметила Мария Шашина. Ранее 22-летняя спортсменка признавалась: она всегда знала, что хочет детей.
Два года назад девушка вышла замуж за спортсмена Андрея Невского. Свадьба состоялась в Москве, а предложение руки и сердца возлюбленный сделал в Париже. По словам Анны Погорилой, она мечтала получить от парня заветное колечко. Фигуристка отметила, что Андрей – именно тот человек, которого она хотела бы видеть рядом с собой по жизни.
Недавно в личном блоге спортсменка призналась, что 2020-й был для нее особенным. Она много работала, училась, готовилась к родам и Новогодним праздникам. "Для меня год 2020 стал очень интересным и насыщенным, несмотря на все сложности, которыи? он нам принес! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анна Погорилая.
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