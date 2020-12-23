По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой

Анна Погорилая последний раз выступала на соревнованиях в 2017 году, однако о завершении карьеры не сообщала. В 2018-м одиночница вышла замуж за своего коллегу по льду Андрея Невского, а в этом году пара сообщила о грядущем прибавлении в семействе.

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