Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой

20-летняя Анна Погорилая пропустит новый сезон соревнований по фигурному катанию в составе сборной России из-за травмы позвоночника. Однако в жизни спортсменки случилось и радостное событие – она вышла замуж.

Анна Погорилая сочеталась браком с коллегой, 25-летним Андреем Невским. Сообщается, что молодой человек уже не выступает на льду.

Влюбленные устроили настоящую свадьбу мечты, но роскошь проявилась не во внешних атрибутах или масштабах застолья – молодожены подошли к вопросу с особым трепетом. Судя по снимкам в Instagram, торжество решили провести в уютном столичном ресторанчике. На праздник пригласили исключительно родных и близких.

Предложение руки и сердца Невский сделал в апреле 2018 года. Для этого парень выбрал излюбленное место всех романтиков – Эйфелеву башню в Париже. "Это именно тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной", – поделилась эмоциями Погорилая.

#невскаямаскарадная ❤️�� Публикация от Анна Погорилая�� (@annapogorilaya) 14 Июл 2018 в 10:00 PDT

Напомним, что бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая пропустила чемпионат России. Это не позволило фигуристке побороться за право участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

В нынешнем сезоне спортсменку беспокоили боли в спине. Из-за этого она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а затем была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Пропустила Погорилая и заключительный этап серии Гран-при в США, который прошел 24-26 ноября.