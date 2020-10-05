"Трудолюбивая девочка": партнер Тодоренко нашел ей замену

Звезды и профессиональные спортсмены готовятся к шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Роман Костомаров репетирует номер, который будет представлять вместе с Региной Тодоренко.
Ведущая занимается другими проектами, поэтому не тренируется ежедневно. Но фигурист не отчаивается. Костомаров показал видео, на котором он и его девятилетняя дочь Анастасия повторяют элементы из нового номера в домашних условиях.
Стоит отметить, чтоу девочки неплохо получается. Дочь спортсмена занимается в балете "Тодес", и ее спортивная подготовка заметна. Анастасия очень пластично и грациозно двигается. Подписчики фигуриста похвалили юную спортсменку.
"Дочуля красавица! Талант, как папа и мама"; "Трудолюбивая девочка"; "Дочка-то покруче Навки будет!" – написали фолловеры.
Кстати, на видео, которое Костомаров опубликовал в своем аккаунте в соцсети, звучит песня украинской группы KAZKA "Плакала". Судя по всему, именно под эту композицию и будут выступать в новом выпуске передачи "Ледниковый период" он и Регина Тодоренко.
После первого выступления на шоу Регина поделилась впечатлениями. Она призналась, что давно не испытывала столь сильного волнения.
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