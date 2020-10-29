Бывшая возлюбленная обвинила теннисиста Зверева в избиениях: Больше не буду молчать

По словам Оли, впервые это случилось в самом начале отношений. Пара ссорилась, и в какой-то момент молодой человек ударил ее головой о стену. Причем с такой силой, что девушка осела на пол. Позднее возлюбленный Шарыповой обвинил в насилии именно ее, так как она пыталась защитится и применяла силу.
По словам бывшей девушки Александра Зверева, в тот момент ей казалось, что это все небольшая ошибка, которую они вместе смогут исправить. "Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком", – написала блогер. Однако избиения продолжились и дальше.
Ольга рассказала, что в прошлом году выбежала босиком из гостиницы в Нью-Йорке после очередной драки. В тот раз спортсмен душил ее подушкой, заламывал руки и бил головой о стену. Шарыпова призналась, что то время вспоминает с трудом, так как жизнь казалась серой и непроглядной.
Девушка заявила, что не намерена больше молчать. Она надеется, что ее рассказ станет поводом задуматься другим жертвам домашнего насилия. "Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь", – написала Шарыпова.
Напомним, ранее модель Бренда Патеа заявила, что ждет ребенка от Александра Захарова. Девушка уточнила, что собирается растить будущего малыша без участия отца.
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