Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом

Российский спортсмен предстал перед фанатами резко помолодевшим. На снимке у него еще нет возрастных изменений кожи, как это часто случается у мужчин, правда, на скуле виднеется ссадина. По всей видимости, Хабиб получил ее во время поединка. Боец заснят на арене – в спортивных черных шортах и специальных перчатках для защиты рук от травм.
"Когда я был молодым. Почти 12 лет прошло", – написал Нурмагомедов в своем официальном инстаграм-аккаунте. Текст он сопроводил забавным смайликом в виде улыбающейся мордочки с моноклем.
Если одни поклонники восхитились видом помолодевшего спортсмена, то другие предпочли обрушиться на него с резкой критикой, причем не относящейся к фотографии. Кто-то назвал Хабиба свиньей, что для приверженцев ислама является серьезным оскорблением. Некоторые грубо выразили уверенность в том, что в поединке с Тони Фергюсоном он проиграет: "Удачи, ХабибулЛох", "Похож на обезьяну", "Свинья. Сын свиньи".
Как сообщает URA.ru, встреча российского и американского спортсменов состоится в Нью-Йорке 18 апреля. Нурмагомедов должен будет защитить чемпионский титул. Ранее наш боец отметил, что более достойных соперников не видит, а потому очень ждет предстоящего боя.
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