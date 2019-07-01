Осужденные дебоширы Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся к большим переменам
По словам юриста, который представляет в суде интересы полузащитника "Краснодара", спортсменов этапируют в колонию. Исправительное учреждение будет находиться на территории одной из ближайших к московскому региону областей.
Точное название и местоположение колонии не раскрывается. "Соблюдается определенная конфиденциальность перемещения для обеспечения безопасности заключенных. Такая практика всегда присутствует. Сообщают только по факту прибытия уже", – пояснил Игорь Бушманов.
Адвокат сориентировал и по датам перевода. Он утверждает, что чаще всего отправка осуществляется именно в выходные дни.
"Либо это на выходных произойдет, либо на следующей неделе", – добавил адвокат.
Отметим, спустя три недели после вынесения приговора адвокаты Кокорина и Мамаева обратились в суд апелляционной инстанции с просьбой отменить или смягчить приговор. Как писали "Дни.ру", на днях суд все-таки отменил предыдущий вердикт по делам спортсменов.
Напомним, в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина возбудили уголовные дела, обвинив их в хулиганстве и побоях. В октябре 2018 года футболисты стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Как утверждает телеканал "360", сначала они в компании двух других молодых людей напали на водителя ведущей Первого канала. Затем подрались с директором одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.
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