Александр Кокорин и Павел Мамаев молят о пощаде
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд рассматривает жалобу адвокатов и представление прокуратуры на приговор футболистам. Защита спортсменов подала ходатайство с просьбой исключить статью "Хулиганство" и удалить составы преступлений с формулировкой "из хулиганских побуждений". Представители прокуратуры, в свою очередь, требуют сохранить Александру и Павлу первоначальные сроки наказания.
Супруга Мамаева Алана вместе с детьми приехала поддержать главу семейства. Но их пустили только в зал для трансляций. Скорее всего это связано с тем, что лица до 16-ти лет не могут присутствовать при рассмотрении уголовных дел.
Сами же обвиняемые прибывают в прекрасном настроении. По камерам видеозаписи заметно, что не смотря на то, что спортсмены изрядно похудели, в зал суда они зашли в чудесном расположении духа. Они улыбались и деликатно беседовали друг с другом, сообщает "Пятый канал".
Напомним, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского ФК "Зенит" Александр Кокорин обвинялись в побоях и хулиганствах из-за двух драк в Москве, которые произошли 8 октября 2018 года. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин – год и шесть месяцев.
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