Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта

Как думаете, профессия мотогонщика со временем потеряет свою актуальность или, наоборот, будет еще больше развиваться?

К сожалению, данный вид спорта действительно может потерять свою актуальность. Наши люди еще не до конца поняли этот спорт, многие просто боятся его.

Если же говорить не о любителях, а о профессиональном подходе, после побед в официальных соревнованиях местного значения начинающий мотогонщик делает шаг к следующей ступени, то есть получает приглашение на состязания с большим размахом. Я хочу верить, что мотогонки охранят свою популярность и молодые люди будут стремиться к мотоспорту и со временем сделают его мейнстримом.

Какую роль играют для вас деньги?

Безусловно, финансовая независимость – это один из важных ключевых моментов. Но если бы была возможность прожить без денег, я бы был рад.

Как вы справляетесь с негативом?

Я могу принять решение жить лучше с любой минуты, стараясь обходить негативные мысли. Я старый ловкий эскапист. Уверенно устраняю из своей жизни все, что может вызывать неприятные эмоции.

Как вы попали в мотоспорт?

В детстве я очень любил велосипед. Мы с друзьями устраивали соревнования – кто быстрее доедет до финиша. Потом я собрал мопед, и велосипед ушел на задний план. Как-то меня пригласили на мотогонку, и я решил попробовать. В тот день был сильный дождь, я не справился с управлением и упал, до финиша я добрался четвертым… С тех пор я в спорте, и уходить не планирую.





Важна ли техническая подготовка в мотоспорте?

Не менее важна хорошая физическая форма. (смеется)

Какое место в вашей жизни занимает работа?

Считаю, что я работаю, чтобы жить. Но при этом работа моя занимает реально много времени. Однако в моей жизни есть место и для работы, и для хобби.