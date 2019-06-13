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Спорт

Андрей Чернов (гонщик): Русские боятся мотоспорта

Фото: Пресс-служба
Андрей Чернов – талантливый российский мотогонщик, выступающий, как правило, в классе Superbike, дал интервью накануне открытия третьего этапа чемпионата России по мотогонкам RSBK на трассе "Нижегородское кольцо". 
прочитано 53 раза

Как думаете, профессия мотогонщика со временем потеряет свою актуальность или, наоборот, будет еще больше развиваться?

К сожалению, данный вид спорта действительно может потерять свою актуальность. Наши люди еще не до конца поняли этот спорт, многие просто боятся его.

Если же говорить не о любителях, а о профессиональном подходе, после побед в официальных соревнованиях местного значения начинающий мотогонщик делает шаг к следующей ступени, то есть получает приглашение на состязания с большим размахом. Я хочу верить, что мотогонки охранят свою популярность и молодые люди будут стремиться к мотоспорту и со временем сделают его мейнстримом.

Какую роль играют для вас деньги?

Безусловно, финансовая независимость – это один из важных ключевых моментов. Но если бы была возможность прожить без денег, я бы был рад.

Фото: Пресс-служба

Как вы справляетесь с негативом?

Я могу принять решение жить лучше с любой минуты, стараясь обходить негативные мысли. Я старый ловкий эскапист. Уверенно устраняю из своей жизни все, что может вызывать неприятные эмоции.

Как вы попали в мотоспорт?

В детстве я очень любил велосипед. Мы с друзьями устраивали соревнования – кто быстрее доедет до финиша. Потом я собрал мопед, и велосипед ушел на задний план. Как-то меня пригласили на мотогонку, и я решил попробовать. В тот день был сильный дождь, я не справился с управлением и упал, до финиша я добрался четвертым… С тех пор я в спорте, и уходить не планирую.

Фото: Пресс-служба 

Важна ли техническая подготовка в мотоспорте?

Не менее важна хорошая физическая форма. (смеется)

Какое место в вашей жизни занимает работа?

Считаю, что я работаю, чтобы жить. Но при этом работа моя занимает реально много времени. Однако в моей жизни есть место и для работы, и для хобби. 

13 июня 2019, 11:48

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