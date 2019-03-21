Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии. Они набрали 228,47 балла. Нашу пару обошли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, взявшие золото с результатом 234,84 балла.
Бронза досталась россиянам Наталье Забияко и Александру Энберту. Как напоминает "Вечерняя Москва", Тарасова и Морозов в короткой программе побили мировой рекорд, который установили их главные соперники Суй Вэньцзин и Хань Цун.
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