Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд, блестяще откатав короткую программу на чемпионате мира в Японии, сообщает телеканал "360". Спортсмены набрали 81,21 балла и заняли первое место.
На второй ступеньке пьедестала расположились китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цуном, набравшие 79,24 балла. Им, к слову, принадлежал и предыдущий мировой рекорд. На третьем месте также оказались спортсмены из КНР Пэн Чэн и Цзинь Ян с 75,51 балла, уточняет портал "Реальное время".
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