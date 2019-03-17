Студенты поддержат "Локомотив" перед матчем с "Краснодаром"
Более 300 студентов Российского университета транспорта проведут акцию "РУТ за ЛОКО" перед игрой своей команды на стадионе "РЖД АРЕНА". Матч пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
Как сообщил проректор Российского университета транспорта Михаил Кленов, билеты для учащихся бесплатно предоставил футбольный клуб "Локомотив".
В пресс-службе Российского университета транспорта напомнили, что на форуме "Транспортное образование и наука – 2019" гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе и ректор учебного заведения Александр Климов подписали соглашение о намерениях. Теперь выпускники общеобразовательной школы "Локомотива" смогут получить высшее образование в Российском университете транспорта.
Общеобразовательная школа "Локомотива" была открыта 1 сентября 2017 года. РУТ также рассмотрит возможность открытия нового факультета "Управление футбольным клубом и академиями". Студенты вуза получат возможность проходить производственную практику в подразделениях клуба "Локомотив".
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