Боец ММА Лисин умер в 21 год

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Аркадий Лисин ушел из жизни в возрасте 21 года, передает "Экспресс-газета". Причины смерти спортсмена пока не называются. По предварительным данным, у него остановилось сердце, передает портал "Реальное время".
Боец Аркадий Лисин выступал в тяжелой весовой категории. Чемпионом Prime Selection он стал в 2016 году, передает "Царьград". На счету спортсмена было шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.
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