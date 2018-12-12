Арестованному Кокорину грозит инвалидность

Адвокат нападающего питерского "Зенита" Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram прокомментировала удержание футболиста в СИЗО. Она задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр Кокорин имеет проблемы со здоровьем.

"Кокорину А.А. недавно сделана операция на колено и ахиллесово сухожилие – это последствия спортивных травм. Он до конца не закончил процесс реабилитации, который предполагает активную форму тренировок", – рассказала адвокат. При этом она добавила, что удержание футболиста в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность поддерживать форму грозит страшными последствиями.

По словам юриста, это "повлечет инвалидность и как минимум хромоту". Стукалова отметила, что у спортсменов увеличена сердечная мышца, а это предполагает необходимость постепенного снижения нагрузок после окончания карьеры. Резкое же прерывание занятий ведет к негативным последствиям для Кокорина.

"Возникает вопрос о том, соразмерны ли последствия изоляции от общества спортсмена в СИЗО содеянному им – нанесения двух ударов потерпевшему, не повлекших никакого расстройства здоровья, в ответ на оскорбление", – резюмировала Стукалова. Пользователи соцсети в ответ на публикацию затеяли бурную дискуссию относительно наказания футболиста.

Одни поддержали Александра Кокорина и отметили, что его должны выпустить из СИЗО. Другие же считают решение суда продлить арест Кокорина и его коллеги Павла Мамаева до 8 февраля справедливым.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя Первого канала, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу.