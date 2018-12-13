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Спорт

"Иди спать": Кокорин в Новый год остался без праздника

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Футболист рано ляжет спать в новогоднюю ночь из-за режима в СИЗО "Бутырка". 1 января Александр Кокорин встретит без елки и угощений.
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По словам спортсмена, скорее всего, отмечать Новый год он не будет. Новогоднего стола тоже не ожидается. Кокорин добавил, что пока не знает, разрешат ли ему поздравить близких.

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 Дебош Кокорина и Мамаева

Сюжеты Дебош Кокорина и Мамаева

"В любом случае напишу им заранее", – цитирует футболиста Агентство городских новостей "Москва". Также Кокорин поблагодарил всех тех, кто его поддерживает в трудную минуту и беспокоится о его дальнейшей судьбе. Футболист поздравил их с наступающим праздником.

Ранее адвокат нападающего питерского "Зенита" Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram прокомментировала удержание спортсмена в СИЗО. Она задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр Кокорин имеет проблемы со здоровьем.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу до 8 февраля 2019 года. Как писали "Дни.ру", 8 октября спортсмены устроили дебош в Москве. Вначале они избили водителя Первого канала, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. 

Автор: Людмила Фоканова13 декабря 2018, 15:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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