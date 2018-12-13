"Иди спать": Кокорин в Новый год остался без праздника
По словам спортсмена, скорее всего, отмечать Новый год он не будет. Новогоднего стола тоже не ожидается. Кокорин добавил, что пока не знает, разрешат ли ему поздравить близких.
"В любом случае напишу им заранее", – цитирует футболиста Агентство городских новостей "Москва". Также Кокорин поблагодарил всех тех, кто его поддерживает в трудную минуту и беспокоится о его дальнейшей судьбе. Футболист поздравил их с наступающим праздником.
Ранее адвокат нападающего питерского "Зенита" Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram прокомментировала удержание спортсмена в СИЗО. Она задалась вопросом, соразмерны ли последствия изоляции от общества содеянному, ведь Александр Кокорин имеет проблемы со здоровьем.
Напомним, 5 декабря Тверской районный суд продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату последнего Кириллу до 8 февраля 2019 года. Как писали "Дни.ру", 8 октября спортсмены устроили дебош в Москве. Вначале они избили водителя Первого канала, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу.
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