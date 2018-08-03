Легендарный российский хоккеист умер в возрасте 61 года

Умер олимпийский чемпион, хоккеист Виктор Тюменев. Ему был 61 год, сообщает сайт "Спартака".
Причины смерти спортсмена не называются. Прощание с легендарным хоккеистом состоится в морге ГКБ № 67 5 августа. Начало траурной церемонии в 10:00.
Виктор Тюменев был одним из лучших центрфорвардов в истории отечественного хоккея. В чемпионатах СССР он провел 524 матча и забросил 135 шайб. В 1984 году Тюменей стал олимпийским чемпионом.
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