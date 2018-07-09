Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал данные немецких журналистов о том, что наши футболисты нюхали на ЧМ-2018 аммиак, вызывающий тот же эффект, что и допинг. Он заявил, что это был нашатырный спирт.



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