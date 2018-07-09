Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
По словам врача, им смачивают ватку и вдыхают. При этом Безуглов добавил, что так делают тысячи спортсменов, чтобы взбодриться.
"Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей – когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость, – чтобы прийти в тонус. Просто за счет резкого запаха", – цитирует эксперта "Спорт-Экспресс". При этом он добавил, что ничего общего с допингом это не имеет.
О том, действительно ли существует такой способ "оживить" спортсмена перед выступлением, высказался почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он уверен, что эти обвинения подопечных Станислава Черчесова – "несусветная чушь".
Колосков считает, что издание Bild своими обвинениями просто решило подсластить пилюлю после вылета национальной команды с ЧМ-2018 и ее ужасной игры. "Придумали историю с аммиаком, которую вообразить могла только больная голова. Достаточно задуматься: зачем вдыхать вещество, которым можно отравиться… Это просто глупость, публикация которой для любого СМИ – позор", – приводит слова президента РФС "Правда.Ру".
Gebracht hat's am Ende ja nix. #CRORUS https://t.co/mdQcr8owky— BILD Sport (@BILD_Sport) 8 июля 2018 г.
Напомним, немецкое издание утверждает, что российские футболисты вдыхали аммиак перед выходом на поле в матче с Хорватией. Вместе с тем Bild признает, что аммиак не является запрещенным препаратом.
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