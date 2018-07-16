Самые искрометные шутки о ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу, завершившийся в России, запомнился не только атмосферой праздника, но и множеством забавных моментов. Dni.Ru публикуют подборку футбольных и околофутбольных происшествий, которые в дни ЧМ-2018 подняли настроение болельщикам всего мира.

Первую волну шуток запустил – как, впрочем, и ожидалось - языковой барьер. Пока фанаты спешно осваивали разговорники, в эфир уже пошли сюжеты со смешными ляпами. Так, болельщиков в Краснодаре возмутила статья испанского журналиста Альфредо Паскуаля – он написал, что никто в городе не владеет иностранными языками.

Исправить ситуацию решила корреспондент местного издания Светлана Голуб. Она попыталась выяснить у Паскуаля, "вай хи донт лайк Краснодар". Однако ее уровень подготовки ни журналиста, ни его читателей не впечатлил: пользователи Сети сравнили Голуб с Виталием Мутко и высмеяли за бесцеремонное поведение.

Пожилой россиянке удалось рассмешить зрителей телеканала Fox Sports в день открытия чемпионата. "Вы корреспондент какой страны?" — спросила она журналиста во время прямого включения. Тот вопроса не понял, но сказал: "Бенджамин сказал мне приехать". "Бенджамин? Обалдеть!" – удивилась россиянка и поцеловала корреспондента в щеку. Правда, потом отругала, что тот не выучил ни одного слова по-русски.

Около 15 минут успел полежать на поле за все матчи сборной Бразилии на чемпионате ее форвард Неймар. Чем и заработал славу главного симулянта ЧМ-2018. Бразилец падал почти от каждого столкновения со спортсменами из команды противника – что стало источником многочисленных пародий.

Пользователи Сети нашли «мышь-Неймара»

Поводом для сравнения стала симуляция форвардом сборной Бразилии, Неймар в последних матчах также катался по полю. pic.twitter.com/jsIJnsWiZm — Телемастер Игорь (@Telemaster68) 3 июля 2018 г.

Но сам Неймар умудрился извлечь и из этого пользу - футболист стал лицом социальной рекламы португальской скорой помощи. "75,8% вызовов экстренной помощи не являются экстренными", – гласит плакат неотложки.

Героям достается больше внимания – а значит, и больше шуток. Игорь Акинфеев и Артем Дзюба вдохновили фанатов на целый цикл фотожаб после победы над сборной Испании.

Ну и, конечно, та самая "нога Акинфеева", благодаря которой все и произошло.

Три российских болельщика, поедающих хот-доги во время матча Россия – Испания, покорили весь мир – так же, как и кокошники на их головах. Они стали телезвездами, а их снимки разошлись на мемы. Их, конечно, нашли – дизайнера Инну Калевскую, ее мужа, предпринимателя Дмитрия Гнатюка, и их племянника Юрия. Они признались, что весь матч не ели и не пили – и, дождавшись небольшого перерыва перед серией пенальти, набросились на еду.

Конечно, и сами футболисты поддерживали градус настроения шутками. Болельщики собрали кадры своих кумиров в неформальной обстановке.