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Запад устроил грязную провокацию в день открытия ЧМ-2018

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Западные СМИ не перестают критиковать ЧМ-2018 даже в день открытия мундиаля. Журналисты начали припоминать России старые скандалы и обвинять страну в том, что она была нечестно выбрана для проведения Кубка мира.
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По всей видимости, запад и не пытается скрыть свое презрение к ЧМ-2018. "Это самый противоречивый выбор страны для проведения чемпионата мира с 1978 года, когда Кубок прошел в контролируемой военными Аргентине", – написали в американском издании CNN.

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Обозреватели не смогли не припомнить международный скандал вокруг Скрипалей, а также опасения по поводу дискриминации сексуальных меньшинств. Более того, в статье можно найти безосновательные заявления о том, что Россия нечестно получила право на проведение ЧМ-2018. 

Конечно же, не обошлось и без темы допинга. Британские журналисты стали публиковать реплики главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта об угрозе запрещенных стимуляторов на мундиале.

По словам руководитель USADA, России следовало запретить проводить Кубок мира после допингового скандала, но "делать что-то уже поздно". Тайгарт заявил, что после встречи 17 национальных антидопинговых организаций в Лондоне многие участники выразили беспокойство по поводу России.

Эксперты сочли, что проведение ЧМ после череды скандалов пошлет дурной сигнал "чистым" атлетам. По их мнению, спортсмены осознают, что можно жульничать безнаказанно. Стоит отметить, что в этих статьях нет ни слова о том, что российские футболисты неоднократно проходили проверки на допинг перед чемпионатом.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии.

Автор: Михаил Вштанов14 июня 2018, 19:52
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