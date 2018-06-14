Трагедия Алана Дзагоева на ЧМ-2018
Сборная России в стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла большую потерю. Один из лидеров национальной команды Алан Дзагоев получил серьезную травму.
На 22-й минуте игры во время атаки полузащитник российской сборной внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали доктора, чтобы оказать оперативную помощь.
Точный характер повреждения игрока пока не известен. Не исключено, что он может пропустить остаток турнира. Футболист покинул поле со слезами на глазах. В итоге Алана Дзагоева заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев.
Алан Дзагоев вынужден был покинуть поле из-за травмы...��— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Желаем скорейшего восстановления!#RUSKSA #ЧМ2018 pic.twitter.com/Uep6ET4dV9
Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал эпизод с травмой полузащитника сборной России. "Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так", – заявил он. Эксперт убежден, что для ключевого игрока российской сборной чемпионат мира закончен, пишет "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что это не первая крупная неудача для полузащитника ЦСКА и сборной России. Так, в 2016 году Алан Дзагоев был вынужден пропустить из-за травмы чемпионат Европы по футболу, который проходил во Франции.
По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, спортсмен получил травму в матче с казанским "Рубином". Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у него был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии.
Матч проходит на столичном стадионе "Лужники". В данный момент счет 2:0 в пользу сборной России.
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