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Спорт

На открытии Олимпиады появился российский флаг

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский триколор все-таки появился на открытии Олимпиады в Пхенчхане. По нелепой ошибке наш флаг показали во время прохождения сборной Франции.

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Во время телевизионной трансляции торжественного открытия Олимпиады по корейскому телевидению на экране на несколько секунд появился российский флаг. Произошло это во время выхода на стадион олимпийской сборной Франции. В ее флаге те же три цвета – белый, синий и красный. В тот момент, когда на дорожку вышла наша сборная, как и положено, был показан флаг МОК.

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Не исключено, что это была не ошибка. Таким необычным образом  сотрудники южнокорейского телевидения поддержали россиян на Олимпиаде. К тому же некоторые наблюдатели отмечают, что отношения именно российских и французских спортсменов крайне непростые. Вспомнить хотя бы конфликт биатлонистов Антона Шипулина и Мартена Фуркада.

Тем временем наблюдатели отмечают, что церемония открытия Зимней Олимпиады-2018 уступает аналогичному действу в 2014 году. Масштабные торжества в Сочи убедили весь мир в том, что Россия может организовать Игры на высшем уровне.


Сейчас же, российские спортсмены были вынуждены участвовать в церемонии открытии в нейтральном статусе. Кому-то на трибунах стадиона в Пхенчхане присутствие наших атлетов не понравилось, и их попытались освистать. Наши спортсмены на провокации не реагировали – они шли с улыбками и махали публике.

По словам очевидцев, наблюдавших церемонию открытия, людей больше волновал жуткий холод на стадионе и отсутствие интернета.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля 2018 года. На них разыграют 102 комплекта наград в семи видах спорта и 15 дисциплинах – биатлоне, лыжных гонках, хоккее на льду, санках, бобслее, керлинге и коньках.

Автор: Александр Комаров9 февраля 2018, 19:52
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