Южная Корея поразила экономией на Олимпиаде

Стало известно, сколько потратила Южная Корея на организацию Олимпиады. Бюджеты не поражают воображение.

Стоимость Игр в Пхенчхане в четыре раза меньше, чем в Сочи в 2014 году. Это, в принципе, не удивительно: российская Олимпиада до сих пор держит первое место по расходам: на ее организацию потратили почти 51 миллиард долларов. Корейцы же явно решили сэкономить и уложились в бюджет в 12,6 миллиарда долларов.

Большая часть этой суммы ушла на создание инфрастктуры: дороги и железнодорожные магистрали, которые соединили Сеул, расположенный на западе Корейского полуострова, с восточной провинцией Канвондо, где находятся три принимающих Олимпиаду и граничащих друг с другом города: в Пхенчхане и Чонсоне расположены все объекты для соревнований на снегу, в прибрежном Канныне – ледовые арены. Кроме того, для размещения спортсменов были специально построены жилые дома – совокупно 60 500 комнат. На это у Южной Кореи ушло около 10 миллиардов долларов.

Остальные деньги пошли на строительство и реконструкцию олимпийских объектов, в том числе стадиона PyeongChang Olympic Plaza, передает газета "Ведомости". На этой площадке, вмещающей 35 тысяч зрителей, пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Всего в Южной Корее 13 стадионов, которые будут принимать этапы соревнований, однако только семь из них были построены с нуля – остальные шесть были переоборудованы и заново оснащены. На подготовку олимпийских объектов Южная Корея потратила 2,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал провести часть соревнований на уже готовых объектах в Японии, чтобы уменьшить затраты страны на организацию Игр. Представители Южной Кореи решили, что продолжат строить свои площадки.