Лучшие дома моды состязались за право одевать спортсменов. Многие до сих пор работали только с артистами.

Южная Корея принимает Олимпиаду во второй раз. В 1988 в столичном Сеуле проходили летние Игры, а в 2017 небольшой уезд Пхенчан проводит зимние. Интересно, что готовиться к ним страна начала задолго до того, как была выбрана хозяйкой, но в 2010-м выбрали Ванкувер, а в 2014-м – Сочи. Стадион в Пхенчане на 35 тысяч зрителей за два с лишним миллиарда долларов построили только ради того, чтобы провести на нем церемонии открытия и закрытия. После Игр тут, как говорят, откроют музей.

Билеты сюда стоят до 198 до 1347 долларов. А цены на соревнования варьируются от 19 до 820 долларов. Самые дорогие билеты, традиционно, на финальный матч по хоккею– от 229 до 689 евро, и на соревнования по фигурному катанию – от 140 до 780 долларов. Для сравнения: в Сочи самые дорогие билеты на хоккей стоили 34 тысячи рублей, а на показательные выступления в фигурном катании – 23 тысячи.

В нынешней Олимпиаде участвует 92 страны, причем шесть из них, среди которых Косово, Эквадор, Малайзия, приглашены в на Игры впервые. И каждая держава бросила на подготовку свои лучшие силы. Например, костюмы для сборной США создал король американской моды Ральф Лорен. Французов одел модный бренд, основанный теннисистом Рене Лакостом. Спортсменам из ФРГ досталась форма, выполненная брендом Adidas. Австралийцев одел гламурный кутюрье Алекс Перри – любимца модели Линды Еванелисты. Именно в его платья были одеты участницы всех сезонов телешоу "Красота по-американски". Таким образом, Открытие Олимпиады в Пхенчане превратилось в гламурное дефиле.