"Надо убрать всех русских": как Запад встретил казнь 47 россиян
Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт дал понять, что решение CAS – это лишь маленький шаг на пути к общей победе над русскими. Один из главных активистов в борьбе с государственной системой допинга в Росси, уверен, что наших спортсменов необходимо вновь лишить олимпийских наград за Олимпиаду-2014 в Сочи. "Решение CAS – лучик надежды в общем темном царстве допинга… И почему МОК так быстро принял решение вернуть сочинские медали? Как это объяснить? Это огромная трагедия для чистых спортсменов", - приводит слова Тайгерта "Чемпионат".
Спортивный юрист из США Стивен Хесс объяснил,
почему CAS
принял правильное решение.
"У вас в принципе не может быть права требовать у МОК приглашения принять участие в Олимпийских играх… Дело в том, что у русских нет олимпийской команды… Даже несмотря на то, то ранее суд постановил, что у МОК недостаточно доказательств для отстранения российских спортсменов, олимпийский комитет России все равно же дисквалифицирован", – заявил Хесс.
Американский скелетонист Джон Дэйли ожидаемо обрадовался решению CAS, но признался, что недоволен тем, что приходится иметь дело с подобными скандалами. "Я рад, но эта сага с русскими уже порядком надоела. Олимпийское движение в последние годы пошло ко всем чертям. Русским нельзя давать участвовать нигде", – прокомментировал спортсмен.
В свою очередь его коллега Кэти Юлендер, горячо любимая в России, отметила, что испытывает счастье от отстранения наших спортсменов. По мнению скелетонистки, это проложит дорогу для чистых от допинга атлетов. Кэти поддержал и бобслеист Ник Каннингхэм.
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