МОК победил: CAS запретил оправданным россиянам ехать на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о по апелляциям 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане. Как сообщил генсек CAS Матье Риб, все иски представителей России были отклонены в полном объеме.

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