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Спорт

Как кошмарят Россию на старте Олимпиады

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
До официального старта Зимней Олимпиады остается несколько часов, а российских спортсменов, находящихся в Пхенчхане, уже начали унижать и оскорблять. Игры-2018 обещают стать настоящим испытанием для наших атлетов, которым и так пришлось столкнуться с трудностями.

Продолжение: Как русских пытались унижать на Олимпиадах
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Женская сборная по хоккею собралась утром 7 февраля на свою первую тренировку, но не тут-то было – сотрудники WADA не теряли времени даром и забрали 16 хоккеисток для сдачи допинг-проб. Тренировка оказалась сорванной, сообщил журналистам главный тренер команды Алексей Чистяков.

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Хоккеистки не успели вернуться к началу занятия. Кроме того, пришлось отменить еще и вечернюю тренировку из-за слишком тяжелого перелета и задержки выдачи багажа спортсменок. Служба безопасности в аэропорту досматривала чемоданы ровно сутки.

По словам тренера Чистякова, спортсменки готовились к главному соревнованию своей жизни два последних сезона. Он выразил уверенность, что несмотря на сложную политическую ситуацию, команда покажет свою полную боеспособность, пишет "Спорт-экспресс".

Очевидно, что что наши девушки будут сталкиваться с таким отношением и дальше. МОК уже признал, что решение спортивного суда в Лозанне его только расстраивает, а в  женской сборной России по хоккею слишком много подозреваемых: пятерых спортсменок сначала отстранили пожизненно, а потом простили.

Фото: GLOBAL LOOK press/Carl Sandin

Другая история с офицерами WADA и российскими спортсменами произошла за несколько минут до назначенной тренировки фристайлистов. К нашему атлету Александру Смышляеву неожиданно пришли за анализами. В результате, как рассказала начальник сборных команд России по фристайлу, Смышляев опоздал на тренировку на полтора часа.

Стоит отметить, что оба эти случая произошли до официального открытия Олимпиады. То ли еще будет! Но, кроме навязчивых специалистов по допингу, российским спортсменам уже мешают журналисты. Представители западных СМИ, в частности, не дают прохода нашим бобслеистам, сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея Сергей Пархоменко.

"По трассе ходят журналисты и снимают все, начиная от выгрузки бобов из контейнеров и заканчивая тренировками. Мы видим более пристальное внимание со стороны западных СМИ к нашим спортсменам", – цитирует Пархоменко RT.

Фото: GLOBAL LOOK press/Petter Arvidson

Загадочный инцидент произошел в Олимпийской деревне между российскими и канадскими хоккеистами. В чем суть конфликта – не понятно, но о нем высказались обе стороны. Представитель канадской сборной Эрик Майлс подтвердил, что в Пхенчхане между спортсменами двух команд произошла некая словесная стычка. "Утром делегации обсудили это. Это не превратилось в большую проблему", – цитирует его "Спорт-экспресс".

Ранее о конфликте между российским тренером и одним из представителей сборной Канады рассказал вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады. Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения", – сообщил журналистам Поздняков.

Тем временем растаяли шансы на участие в Играх у отстраненных россиян, которых оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Выездная сессия арбитража не будет рассматривать апелляции оправданных российских спортсменов, которые попытались оспорить их недопуск к Олимпиаде. В комиссии CAS заявили, что этот вопрос почему-то не входит в ее компетенцию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Stewart Goldstein

Отказ получили шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамплина Дмитрий Васильев. Кроме того, были отклонены жалобы шести тренеров сборных и одного врача.

6 февраля стало известно, что в CAS подали жалобы против МОК еще 32 российских спортсмена, цель которых – опротестовать свой недопуск к Играм. В их числе оказались многие атлеты, которые в случае участия в Играх могли бы стать претендентами на медали. Им не были предъявлены обвинения в употреблении допинга, однако, МОК все равно не счел нужным направить им приглашения. Теперь уже очевидно, что никто из оправданных в Лозанне спортсменов на Олимпиаду не попадет.

Но тем, кто все-таки поехал в Пхенчхан, придется нелегко. Это подтверждают события двух последних дней. Помимо постоянного прессинга со стороны спортивных чиновников и допинг-офицеров WADA, российским спортсменам 24 часа в сутки придется следить за тем, чтобы невольно не нарушить правила поведения, которые специально для них разработали специалисты МОК.

В частности, атлетам запрещено упоминать о своей принадлежности к России в сообщениях в социальных сетях. Наш национальный флаг МОК разрешил вывешивать атлетам исключительно в спальнях, и то с разрешения спортивных функционеров.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. В начале декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2018, 22:09
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Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады

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