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Спорт

Пхенчхан для чайников: что нужно знать об Олимпиаде-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Tobias Hase
Через несколько часов в южнокорейском Пхенчхане начнутся первые соревнования на Зимней Олимпиаде-2018. Ее торжественное открытие пройдет 9 февраля. Dni.Ru собрали информацию о предстоящих Играх, которые уже стали самыми скандальными в истории спортивных состязаний.
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СТОЛИЦА ОЛИМПИАДЫ

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 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

Южнокорейский Пхенчхан дважды был кандидатом на проведение Зимних Олимпийских игр – в 2010 и 2014 годах. 6 июля 2011 года в  ЮАР президент МОК Жак Рогге объявил о том, что XXIII Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане.

Это город, а точнее – уезд в Южной Корее, фактически выстрадал свое право на проведение Олимпиады. На выборах хозяина Игр-2010 корейцы проиграли всего три голоса Ванкуверу, а через несколько лет – четыре голоса российскому Сочи. Но в 2011 году Пхенчхан все-таки победил Мюнхен и французский Анси.

Большая часть уезда Пхенчхан расположена на высоте 700 метров над уровнем моря, что считается самой благоприятной высотой для здоровья человека. В Пхенчхане, как и во всей Южной Корее, народ исповедует разные религии. Это буддизм, христианство, конфуцианство и шаманизм.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР

Официально Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля, но первое соревнование стартует уже в три часа ночи по московскому времени 8 февраля. В нем будут участвовать российские спортсмены и это символично: в турнире по керлингу в дабл-миксте наша пара Александр Крушельницкий – Анастасия Брызгалова сыграют против американцев. Всего на Играх будут разыграны  98 медалей в семи видах спорта.

Как и в Сочи, и многих других предшественниках Пхенчхана, соревнования будут проходить в двух кластерах – прибрежном (город Каннын) и горном (курорт Альпензия).

ТАЛИСМАНЫ

Талисманами Олимпиады стали тигренок Сухоранг (для Олимпийских игр) и медвежонок Бандаби (для Паралимпийских игр). Былый тигр Сухоранг – защитник всех спортсменов и болельщиков. Это животное тесно связано с корейской мифологией, его считают символом доверия, силы и защиты.

Азиатский черный медведь символизирует сильную волю и мужество. Его имя Бандаби состоит из двух понятий, означающих "полумесяц" и "праздник игр".

Фото: wikipedia.org

КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ

Нашу страну на Олимпиаде будут представлять 168 человек. Четыре года назад, во время Игр в Сочи, делегация Россиян состояла из 232 атлетов, а в Ванкувере из 177. Лучше всего в этом году представлены такие виды спорта как хоккей, фристайл, сноуборд, и фигурное катание. От участия в Олимпиаде добровольно отказалось конькобежка Ольга Граф.

НАШИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ

Традиционно на золотые медали Олимпиады будут претендовать наши хоккеисты: мужской состав продолжает считаться одним из сильнейших в мире. В женской сборной все не так оптимистично: в лучшем случае, спортсменки могут стать бронзовыми призерами Пхенчхана.

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Kneffel

Также весьма перспективной выглядит команда России по фристайлу. В составе – обладатель Кубка мира Максим Буров, победитель этапа Кубка мира Сергей Ридзик и несколько призеров этапов. Кроме того, во фристайле разыгрывается 10 комплектов медалей, что существенно повышает наши шансы на призовые места.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Kamaryt

Конечно, нельзя забывать про наших фигуристок. Евгения Медведева и Алина Загитова считаются главными претендентками на золотые медали Пхечнхана. Кроме того, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев могут побороться за медаль в танцах, как и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым.

САМАЯ СКАНДАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

Конечно, говаривая про Игры в Пхенчхане нельзя не упомянуть грандиозный скандал, который сопровождает практически все новости про Олимпиаду. Сначала нашу сборную просто не допустили до Игр, после разрешили ехать, но запретили национальную атрибутику. Теперь наши спортсмены – "Олимпийские атлеты из России". Им запрещено использовать флаг, гимн и другие атрибуты, которые могут демонстрировать их принадлежность к России.

МОК отказывается приглашать на Игры даже чистых спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Федеральный суд Швейцарии и CAS сейчас проверяют решение МОК на законность. Окончательного решения ждут 32 российских спортсмена, подавших апелляции. Судьи надеются огласить свой вердикт 8 февраля.  Есть шанс, что в нашей сборной появятся еще несколько атлетов. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Jon Olav Nesvold

Автор: Александр Комаров7 февраля 2018, 20:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде

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